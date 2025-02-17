Москва, 17 февраля, 2025, 13:14 — ИА Регнум. В районе базы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киевской области прогремел взрыв, сопровождавшийся долгой детонацией. Об этом 17 февраля сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сопротивление сообщает, что после удара в направлении аэродрома направилось около десятка «скорых»… Также слышали пролет двух вертолётов в сторону Киева», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, это наводит на мысль о том, что под удар попали или очень большие военные чины ВСУ, или иностранные офицеры.

Минобороны РФ пока не сообщало об ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в ночь на 17 февраля в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

В ночь на 12 февраля серия взрывов прогремела в Киеве и его пригородах. Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что ночь стала рекордной по количеству прилётов «Искандеров».

Минобороны РФ утром 12 февраля сообщило о групповом ракетном ударе по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производящим беспилотники и FPV-дроны. Цели удара были достигнуты, все спланированные объекты поражены.