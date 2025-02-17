Москва, 17 февраля, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России во время наступления в приграничных районах Курской области освободили населённый пункт Свердликово. Об этом 17 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Свердликово», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что российские военные также нанесли удары по ряду бригад противника у Гончаровки, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмакови, Куриловки, Лебедевки, Локни, Никольского, Рубанщины и Южного, отразив четыре контратаки украинской армии.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, из них один танк Abrams производства США», — добавили в Минобороны.

Противник также лишился в курском приграничье за это время трёх боевых машин пехоты, трёх бронетранспортёров, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобилей, трёх самоходных артиллерийских установок и артиллерийского орудия, а также пусковая установки и радиолокационной станции норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS и пункта управления дронами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 февраля подразделения группировки российских войск «Запад» освободили Фиголевку в Харьковской области. ВС РФ также на этом направлении нанесли удары по ряду брига противника у Кондрашовки, Голубовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки в Харьковской области, у Новолюбовки — в Луганской Народной Республике, а также в районах Колодези и Ямполовки — в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные освободили ландшафтный парк «Клебан-Бык» под Константиновкой. По его словам, армия России возле Красноармейска (украинское название — Покровск) разрезает группировку украинских формирований с нескольких сторон.