Киев, 17 февраля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Украине следует предложить Китаю заключить соглашение по месторождениям полезных ископаемых с гарантиями безопасности, а потом сравнить китайские условия с американскими. Об этом 17 февраля заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Для того, чтобы сделать вывод, хорошо ли соглашение о полезных ископаемых, нужно было бы рассмотреть еще какие-то предложения. От Китая, например. А потом сравнить китайские условия с американскими», — написал он в Telegram-канале.

По словам депутата, никто не сомневается в способности Китая дать гарантии и добиться их выполнения. При этом он добавил, что вариант США пока что не предусматривает никаких гарантий в принципе.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в получении редкоземельных металлов с Украины в объёме 50% от добычи в обмен на финансовую помощь киевскому режиму, в том числе уже оказанную.

13 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский не подписал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, переданный ему министром финансов США Скоттом Бессентом, заявив, что в этом проекте не упоминаются гарантии безопасности Украины.

Украинские СМИ писали, что Киев потерял контроль над основной частью территорий с месторождениями, заинтересованность в которых высказали США. По этим данным, более 70% запасов таких ресурсов находятся на территории ДНР и ЛНР, а также в Днепропетровской области.

16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения США относительно полезных ископаемых на Украине и реакцию на это со стороны руководства киевского режима, заявил, что между Киевом и Вашингтоном сложились отношения слуги и хозяина.