Москва, 17 февраля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Учёные смогут вычесть из мирового времени одну секунду, необходимость в этом из-за аномального роста скорости вращения Земли появится через несколько лет. Об этом 17 февраля рассказал генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

Перед этим главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков рассказал, что в течение последних лет скорость вращения Земли аномально увеличивается, и из-за этого к 2029 году придётся вычесть из мирового времени одну секунду.

«Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем», — заявил Донченко в интервью «РИА Новости».

Учёный уточнил, что скорость вращения Земли постоянно замедляется или ускоряется, и на данный момент она находится в режиме ускорения. При этом наука не может точно ответить, из-за чего это происходит. Одной из причин этого явления может являться потепление, таяние ледников и перераспределение массы воды, отметил глава ВНИИФТРИ.

«Но это может быть и не основная причина. Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты», — пояснил он.

По словам Донченко, это явление может быть никак не связано с последствиями деятельности человечества и вред ли представляется из себя предвестника какого-то серьёзного катаклизма.

Как сообщало ИА Регнум, в июле американский журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал результаты исследования учёных, согласно которым изменение климата привело к увеличению продолжительности дня. По мнению исследователей, причиной этого стал перенос водных масс к экватору и увеличение сплюснутости планеты.

В марте учёные калифорнийского университета заявили, что таяние полярных льдов приводит к изменению скорости вращения Земли, которое влияет на глобальное исчисление времени. По словам исследователей, это создаст невиданную ранее проблему для синхронизации компьютерных сетей.