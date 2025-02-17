Вильнюс, 17 февраля, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Странам Евросоюза необходимо срочно потратить на оборону сотни миллиардов евро. С таким призывом выступила министр обороны Литвы Довиле Шакалене 17 февраля в интервью агентству Bloomberg.

«Нам нужно срочно тратиться на оборону, и много. Необходимо немедленно потратить сотни миллиардов… Нам всем придется действовать быстро, в том числе и Германии», — заявила Шакалене.

Она беспокоится, что США кардинально изменят подход к вопросу безопасности европейских стран, поэтому считает, что нужно принять неотложные меры. Глава ведомства также сообщила, что европейские чиновники работают над мерами по увеличению военных расходов, но отказалась раскрыть подробности.

Как передавало ИА Регнум, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в январе призвала увеличить военные расходы для подготовки к потенциальному конфликту с Россией. Она предложила финансировать это направление за счет сокращения расходов на медицину, образование и социальные программы.

При этом Европейская счетная палата в начале февраля выявила, что план по укреплению военной мобильности в странах ЕС провалился. Планировалось унифицировать европейскую транспортную систему для ускорения переброски солдат и военных грузов. Цели достигнуты не были, хотя на них потратили €1,7 млрд.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя заявления о якобы планируемом Россией нападении на Европу, назвал их бредом. Он подчеркнул, что подобные утверждения являются частью антироссийской кампании, используемой для оправдания наращивания военных расходов и гонки вооружений.