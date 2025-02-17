Тбилиси, 17 февраля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Бывшего премьер-министра Грузии, лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности забросали яйцами в аэропорту Тбилиси. Об этом 17 февраля сообщило издание Ambebi.

кадр из видео

Отмечается, что в воздушной гавани его встретила группа, состоящая из молодёжи. Минимум два яйца угодили в цель. Одно из них разбилось, испачкав пальто грузинского политика. Он поспешил к выходу из аэропорта.

Нападавшие называли Гахарию предателем, агентом и беспринципным человеком.

Позднее партия «За Грузию» опубликовала заявление, обвинив в провокации правящую партию «Грузинская мечта». Утверждалось, что встречать Гахарию пришли заранее подготовленные «зондеры», а полиция бездействовала в момент нападения.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Батуми неизвестные избили Гахарию, после чего он был госпитализирован с переломом носа и сотрясением мозга. В МВД республики начали расследование по поводу данного инцидента.

Грузинская оппозиция не признала итогов состоявшихся 26 октября 2024 года выборов в парламент, на которых большинство получила правящая партия «Грузинская мечта». С 4 ноября лидеры оппозиции начали в Тбилиси протестные акции, которые вновь активизировались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по вступлению в Евросоюз.