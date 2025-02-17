Москва, 17 февраля, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Страны Европы много говорят об отправке миротворческих контингентов на Украину, но предметных разговоров на эту тему не было. Об этом 17 февраля во время пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Известия/Дмитрий Коротаев

Ранее, 17 февраля, британский премьер Кир Стармер сообщил, что Великобритания готова отправить свои войска на Украину, если это потребуется для обеспечения безопасности страны. Он уточнил, что Британия готова играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

«Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах — французы, британцы, — это действительно так, но мы с вами знаем правила размещения миротворческих контингентов, пока предметных разговоров на эту тему никто не вел», — подчеркнул он.

16 февраля агентство Reuters сообщило, что власти США направили странам — членам ЕС письма, в которых поинтересовались, кто из них готов развернуть войска на Украине. В письме задали вопрос о том, что, по мнению европейских стран, требуется от Вашингтона в соглашении по вопросам безопасности Украины, и попросили описать, как руководители видят долговременные гарантии безопасности Украины.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский просил западные страны отправить на Украину миротворцев в качестве гарантий её безопасности, отметив при этом, что даже прибытие 150 тыс. военных не изменит ситуацию, поскольку общее количество бойцов ВСУ и военных европейских стран будет меньше численности армии России.

При этом российская сторона высказала свое мнение о том, что не следует отправлять на Украину европейские войска без согласования с Россией. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что любой контингент, прибывший на территорию Украины без разрешения на то России, станет законной целью для ВС РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.