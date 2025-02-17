Москва, 17 февраля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд в качестве площадки для переговоров устраивает и Россию, и США. Об этом 17 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп упоминал о Саудовской Аравии, когда говорил о возможном месте для проведения встречи на высшем уровне.

«В рамках понимания, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую стороны, было принято совместное решение», — отметил Песков.

Также Песков сообщил, что 17 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков вылетят в Эр-Рияд для встречи с представителями американской администрации.

Представитель Кремля отметил, что российско-американская встреча будет посвящена прежде всего восстановлению отношений Москвы и Вашингтона. Также стороны обсудят подготовку возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине и организацию встречи президента России Владимира Путина и Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Путин провел телефонные переговоры с Трампом. Лидеры двух стран обсудили вопрос восстановления отношений с США, а также возможность проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Путин подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

После разговора с Путиным Трамп позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Позже он заявил, что Украина вряд ли вернется к границам 1991 года и что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.