Москва, 17 февраля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков 17 февраля вылетят в Эр-Рияд для встречи с представителями американской администрации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента [РФ Владимира] Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что во вторник они проведут встречу с американскими визави», — сообщил он.

Представитель Кремля отметил, что эта встреча будет посвящена прежде всего восстановлению российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи Путина и президента США Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Беседа длилась около полутора часов. Лидеры обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

15 февраля Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны договорились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в двусторонних отношениях и для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

Трамп после разговора с Путиным позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а позднее отметил, что Украина едва ли вернётся к границам 1991 года. Также он заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

В июне 2024 года Путин отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, а ВСУ должны покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.