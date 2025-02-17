Москва, 17 февраля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Ушедшие из России после начала спецоперации в 2022 году западные бренды могут на конкурентной основе вернуться на российский рынок и конкурировать с отечественными компаниями. Об этом 17 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«То, что на конкурентной основе, конечно же, они (западные бренды. — Прим. ред.) смогут вернуться в Москву, продолжить здесь конкуренцию с российскими производителями, это совершенно нормальная мировая торговая практика», — заявил он на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что возникающая в таких случаях конкуренция бывает в интересах потребителей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 февраля из результатов исследования Kokoc Group стало известно, что в 2025 году на российский рынок могут вернуться 350 иностранных компаний, ушедших с него после начала СВО. Отмечалось, что в четвёртом квартале 2024 года в Россию вернулись уже 235 компаний.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин 15 февраля заявил, что переговоры о возвращении в РФ ушедших западных брендов ведутся в частном порядке. По его словам, для этого необходимы «оттепель» в отношениях России со странами Запада и начало снятия санкций.

Ранее в этот же день Песков отметил, что в Кремле пока не заметили сигналов о стремлении западных компаний возобновить деятельность на российском рынке после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.