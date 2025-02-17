Москва, 17 февраля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что позиция США о «непрактичности и маловероятности» вступления Украины в НАТО фактически отменяет ранее принятые решения стран — участниц альянса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

ИА Регнум

«США уже заявили, что не видят Украину в НАТО, чем уже отменили де-факто решение саммита. Наконец, именно США управляют НАТО и имеют в альянсе решающий голос, и это ни для кого не секрет», — написал он.

Пушков также отметил, что США играют ключевую роль в НАТО и обладают решающим голосом.

Так он отреагировал на заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца, который подчеркнул, что одна страна не может отменить общее решение альянса.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 12 февраля в Белом доме высказался по поводу заявления главы Пентагона Пита Хегсета, который назвал вступление Украины в НАТО «маловероятным и непрактичным». По словам Трампа, Россия еще до президентства Владимира Путина заявляла, что не допустит присоединения Украины к альянсу. Он также выразил согласие с тем, что этот вопрос следует снять с повестки.

Как писали американские СМИ, в Киеве остались разочарованы позицией Вашингтона о нереалистичности членства Украины в НАТО. В связи с этим украинские власти намерены работать с европейскими странами над альтернативными соглашениями о безопасности.

Президент России в июне 2024 года заявил, что одним из условий для переговоров с Украиной является официальный отказ Киева от планов вступления в НАТО.