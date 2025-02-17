Москва, 17 февраля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Динамика развития спецоперации хорошо известна. Об этом 17 февраля на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Пока СВО продолжается, динамика хорошо известна», — отметил он.

Песков также добавил, что международные эксперты видят и фиксируют динамику продвижения российских войск.

Кроме того, он подчеркнул, что считает преждевременным обсуждать, сможет ли Европа участвовать в переговорах по украинскому конфликту. Также европейские государства много говорят об отправке миротворческих сил на территорию Украины, однако предметных разговоров на эту тему не было, добавил пресс-секретарь президента.

Как ранее передавало ИА Регнум, 16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что в ходе спецоперации в 2024 году российская армия освободила почти 4,5 тыс. кв. км территории. Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время контролируют 1% территории Луганской Народной Республики и всё ещё 25–30% Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

16 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцам ВС РФ удалось прорвать оборону на важном для ВСУ красноармейском направлении и выйти на трассу Красноармейск — Константиновка. ВС России также успешно продвигаются в Часовом Яре и уже взяли под контроль город Дзержинск (украинское название — Торецк).