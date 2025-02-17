Москва, 17 февраля, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Волонтёры «Домиков добра» проекта «Москва помогает» продолжают принимать подарки для бойцов специальной военной операции, а также для детей из новых регионов России и животных. Пункты приёма будут работать до 28 февраля, а наиболее подходящий можно выбрать на карте. Всего в Москве работают почти 30 таких пунктов.

Валентин Спринчак/ТАСС

«В «Домиках добра» подарки принимают заботливые волонтеры, которые готовы посвятить свое свободное время помощи тем, кто в этом нуждается. Это школьники, студенты, люди среднего и старшего возраста. Для каждого из них важно подарить радость и чувство поддержки защитникам, детям и животным из новых регионов нашей страны», — заявил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Для участников СВО можно принести перчатки, носки, стельки, термобелье, балаклавы и средства личной гигиены. Помимо этого, волонтёры предлагают посетителям оставлять пожелания на открытках. А для детей в пунктах собирают сладкие подарки, канцелярию, книги, игрушки. Для животных же принимают корм, наполнитель, капли от клещей, средства для уборки и дезинфекции ветеринарных и медицинских помещений.

«Домики добра» работают с 12 до 21 в будние дни, а в выходные они открываются на час раньше. Каждый подарок тщательно проверяется волонтёрами. Они раскладывают подарки в коробки по категориям, максимально надёжно упаковывают.

«В нашем «Домике добра» была невероятная атмосфера. Мы всё делали слаженно, ребята рассказали, какие подарки принимают для участников СВО, детей и животных. Когда приходили москвичи, мы старались быстро распределить всё по коробкам и ждали новых посетителей. Самым трогательным для меня стал момент, когда маленький мальчик с мамой нарисовал на открытке большой красивый дом и солнышко. Каждое поздравление, я уверена, подарит кому-то счастье и надежду. Помогать нашим защитникам и детям на новых территориях сейчас важно для каждого из нас», — отметила волонтёр, студентка Московского государственного университета спорта и туризма Виктория Спиридонова.

Узнать больше о волонтерском движении в столице можно на сайте центра «Мосволонтер», на его странице в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.