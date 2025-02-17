Киев, 17 февраля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Если власти США примут решение о выходе своей страны из НАТО, альянс будет уничтожен. Такое мнение высказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если США выйдут из НАТО, это будет означать уничтожение НАТО», — заявил он 16 февраля в интервью телеканалу NBC News.

По словам главы киевского режима, при таком варианте развития событий, если против одной из стран — членов НАТО будут начаты военные действия, без помощи армии США дать отпор не удастся.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря 2024 года президент США Дональд Трамп, являвшийся на тот момент избранным главой Белого дома, назвал ключевым условием для дальнейшего участия его страны в НАТО выполнение союзниками своих финансовых обязательств. Он отметил что в противном случае не будет брать на себя обязательство сохранить членство США в альянсе.

Газета Politico 9 ноября написала, что Трамп может решиться на выход США из НАТО в обход американского конгресса. Отмечалось, что новый глава Белого дома может сослаться для этого на исключительные полномочия президента США в вопросах внешней политики.