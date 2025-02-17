Одесса, Украина, 17 февраля, 2025, 13:06 — ИА Регнум. ВС России нанесли удар по заводу в Одесской области, где для ВСУ собирали беспилотники, поступающие из Румынии, сообщил «РИА Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Измаил получил ночью 17 февраля серию ударов по военным объектам… Прилетело в «Дунайсудоремонт». <…> На заводе в одном из цехов производилась сборка БПЛА, которые в разобранном виде поступают из Румынии», — приводит слова Лебедева агентство.

Кроме того, Лебедев заявил, что ударом ВС РФ поражено подразделение ВСУ, возможно, направленное на прорыв белгородской границы.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля ВС России ударили по скоплению украинских формирований на территории Сумской области, используя беспилотники.

Ранее, 5 февраля, российские военные нанесли удар ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по месту скопления украинских войск в Сумской области. В результате удара были уничтожены склад боеприпасов и более 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости.