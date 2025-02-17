Варшава, 17 февраля, 2025, 13:13 — ИА Регнум. В Европе силы, выступающие против мирных переговоров по украинскому вопросу, сплачиваются и планируют встретиться в понедельник на экстренном саммите в Париже. Об этом 17 февраля журналистам рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время поездки в Казахстан.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Мы должны признаться, что в Европе сейчас объединяют силы те стороны, которые не желают мира. В Европе сторонники <вооружённого конфликта> объединяются», — уточнил дипломат на пресс-конференции после переговоров с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Венгерский министр указал, что участники предстоящего саммита, который запланирован на 17 февраля, постараются не допустить прекращения конфликта.

«Сегодня в Париже встречаются именно те, кто в последние три года постоянно подливал масла в огонь <вооружённого конфликта> на Украине. Это те страны, которые стоят на стороне <конфликта>, которые поддерживали ошибочную стратегию санкций в Европе. Это те страны, которые постоянно увеличивали эскалацию <конфликта>», — подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что эти страны будут делать всё возможное для предотвращения мирного разрешения украинского кризиса.

Дипломат уточнил, что, в отличие от этих стран, Венгрия желает достичь мира на Украине и поддерживает намерения президента США Дональда Трампа и переговоры между США и Россией.

После телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера, которые состоялись 12 февраля, несколько стран ― членов Евросоюза потребовали своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта. Совместное заявление об этом сделали представители МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон пригласил глав этих государств на экстренную встречу в Париже 17 февраля. Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил с резкой критикой такого решения, заявив, что это будет встреча «разжигателей войны».

В свою очередь Трамп после разговора с Путиным заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Президент США предположил, что в какой-то момент удастся заключить перемирие.

О готовности к переговорам неоднократно заявлял и сам Путин, подчеркивая, что целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он уточнял, что должны быть учтены законные интересы российской стороны. Москва рассчитывает на построение диалога с Вашингтоном на равноправной и взаимоуважительной основе, отметил российский лидер.