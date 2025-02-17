Москва, 17 февраля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Около 680 крыш многоквартирных домов отремонтируют в этом году в Москве. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, больше всего крыш обновят в Центральном, Восточном и Северном административных округах.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведем в порядок 679 кровель, из них 346 — плоские наплавляемые крыши и 333 — металлические скатные», — отметил Пётр Бирюков. По его словам, в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Бирюков напомнил, что московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В неё вошли более 29,7 тыс. домов общей площадью 307 млн квадратных метров.

«Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка», — пояснил заместитель мэра российской столицы. Если стяжка требует ремонта, её частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал. Скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.