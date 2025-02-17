Москва, 17 февраля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. В национальном центре «Россия» прошла торжественная церемония открытия московского этапа фестиваля «Кино на службе Отечеству». Об этом 17 февраля рассказали в пресс-службе центра.

Сергей Баранов / Пресс-служба Национального центра «Россия»

III Международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» посвятили героям спецоперации. Его сквозной темой стало объединение искусства и военного дела с целью увековечить подвиг российской армии и создать летопись исторических событий.

На московском этапе организовали выставку графических портретов ветеранов «Уголь земли Русской» и показали фронтовые документальные фильмы, которые получили высокую оценку зрителей.

В центре «Россия» выступили фронтовые режиссеры, музыканты, документалисты.

«Кино на службе Отечеству» и национальный центр «Россия» сегодня являются единством. Единством понимания, смысла, сознания и принятия того, что на самом деле сегодня происходит и насколько это непросто для современной истории нашей страны. Сегодня нужно растить детей настоящими защитниками Отечества, настоящими гражданами своей страны. Такими детьми, которым мы сегодня можем передать страну для дальнейшего развития, чтобы она оставалась великой», — высказала свое мнение врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк.

Режиссер-документалист и руководитель Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» Олеся Шигина отметила, что фестиваль был рожден фронтом в сердцах участников событий.

«Это движение, которое идет по России, оставляя борозды на душах и сердцах наших людей, потому что это кино создается людьми», — подчеркнула она.

По словам соавтора, генерального продюсера, второго оператора фильма «У края бездны» Сергея Белоуса, зрители во всех регионах ждут выхода подобных картин.

«Наш фильм был показан на данном фестивале еще в черновой версии в 2023 году. Это был первый фестиваль, когда наш фильм был принят в Санкт-Петербурге в таком виде. Сейчас он уже доступен на четырех онлайн-платформах. А также это первый документальный фильм, который вышел в широкий кинопрокат. Он снят на народные средства, независимый. И народ ждал такое кино очень сильно, мы получили большие просмотры», — поделился он.

Во время фестиваля показали картины «Донбасс. Передовая. Казаки», «Я иду домой», «Мы навсегда в этом лете», «Непокоренная» и другие фильмы. За время существования фестиваль охватил свыше 50 регионов и более 500 тыс. зрителей.

Ранее, 12 января, стало известно, что III Международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время наших героев» впервые представит зрителям расширенную международную программу, в которую войдут ленты документалистов из Италии, Камеруна, Палестины, Сербии, Словакии и других стран.

Международная программа состоится 22 и 23 февраля. Зрители смогут увидеть военные действия в Донбассе глазами иностранных документалистов.