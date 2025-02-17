Вашингтон, 17 февраля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Чиновники США предлагают в случае достижения соглашения о прекращении огня в зоне конфликта на Украине направить туда иностранных миротворцев, в том числе военных не из стран Европы, к примеру, из Китая и Бразилии. Об этом 16 февраля написал журнал The Economist.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что размещение на Украине миротворцев является одним из способов для разрешения конфликта, и Франция предложила развернуть для этого европейские контингенты далеко за линией фронта.

«Американские официальные лица предлагают создать миротворческие силы иного рода, включая неевропейские страны, такие как Бразилия или Китай, которые могли бы располагаться вдоль возможной линии прекращения огня в качестве своего рода буфера», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, как предполагается, заявил представителям стран Европы, что в этом случае состоящие только из европейских военных миротворческие контингенты будут менее эффективны.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Reuters 16 февраля написало, что США направили письма странам — членам ЕС о их готовности развернуть свои войска на Украине. Отмечалось, что Вашингтон также поинтересовался, какие ещё страны могли бы участвовать в таком возможном соглашении.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 11 февраля попросил Запад отправить на Украину «миротворцев» в качестве гарантий её безопасности. При этом он отметил, что прибытие даже 150 тыс. западных военных не изменит ситуацию.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля отметил, что гарантии безопасности Украины должны обеспечить силами стран Европы и государств, не входящих в регион. Он подчеркнул, что США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности киевского режима.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 27 января предупредил, что любой прибывший на территорию Украины контингент без согласия и разрешения на это России станет законной целью для российских военных. По его мнению, предложения о «миротворцах» сейчас выдвигаются не для установления мира, а являются попыткой сохранить киевский режим от поражения.