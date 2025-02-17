Москва, 17 февраля, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Около Купянска Харьковской области российский боец в одиночку уничтожил группу из четырёх украинских военных, спрятавшихся в блиндаже на глубине 7 м, подорвав их противотанковой миной. Об этом 17 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что после боя около Купянска в Харьковской области, в котором российская армия разгромила противника, четверо украинских военнослужащих ушли в лесополосу и спрятались в землянке. Их нашла российская аэроразведка.

«Провести зачистку самостоятельно вызвался боец 6-й армии: он взял с собой противотанковую мину и швырнул её в блиндаж», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате его действий враг был уничтожен, этим завершилось освобождение российской армией большого и важного участка территории в окрестностях Купянска.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года стало известно о подвиге российского бойца Закарьи Алиева. Группа штурмовиков, в составе которой он действовал, месяцем ранее на Запорожском участке фронта захватила вражеский опорный пункт, однако после шквального огня ВСУ перестала выходить на связь. После этого сослуживцы сочли, что никто из их боевых товарищей не выжил. Однако российский военный остался жив и на протяжении трёх недель удерживал занятый опорник, питаясь только найденным у противника луком и «смачивая горло» перекисью водорода.

Алиев 1 декабря в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой рассказал, что бойцы украинской армии для ликвидации одного российского солдата убили в общей сложности 10 своих сослуживцев и задействовали для этого 10–15 дронов. Он также сообщил, что ему пришлось пробираться к позициям российских военных по полю, усеянному минами и трупами, в сопровождении дрона, направленного бойцами осетинского батальона «Алания».