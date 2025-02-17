Москва, 17 февраля, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по военным объектам аэродромной и портовой инфраструктуры Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 17 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили также места производства и хранения украинских дронов. Удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в 152 районах.

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, противокорабельную ракету «Нептун», переоборудованную для поражения наземных целей. Были сбиты 177 беспилотников самолётного типа, в том числе 102 вне зоны спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля ВС России ударили по аэродромам ВСУ и объекту энергетики, обеспечивавшему работу ВПК Украины. Также был поражён цех сборки украинских беспилотников.

Днём ранее удары наносились по объектам аэродромной инфраструктуры украинской армии и местам подготовки запуска беспилотников. Были поражены скопления живой силы и техники противника в 143 районах.