Москва, 17 февраля, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Ряд заявлений на Мюнхенской конференции были агрессивными по отношению к России. Об этом 17 февраля глава российского МИД Сергей Лавров заявил перед началом переговоров с коллегой из Сербии Марко Джуричем.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Лавров отметил, что агрессивное выступление европейских лидеров во время конференции было обусловлено попытками повлиять на ход истории, переписать ее и занять положение гегемона на международной арене.

«Но звучали и другие голоса — голоса более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка», — добавил министр иностранных дел РФ.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля. Москве не направлялось приглашение на участие в мероприятии.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава форума Кристоф Хойсген заявил, что Мюнхенская конференция стала европейским кошмаром и дала глубокие трещины в трансатлантическом альянсе между США и Европой. Он также добавил, что Россию не надо «умиротворять», так как «эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века».

На эти заявления отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова, напомнив о том, «кто, кого и как умиротворил в 1938 году» и что в тот момент «был запущен маховик Второй мировой войны». По её мнению, конференция была похожа на «утренник в психдиспансере».