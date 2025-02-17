Москва, 17 февраля, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Российские военные освободили от украинских вооруженных формирований населенный пункт Фиголевка в Харьковской области. Об этом 17 февраля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/ Евгений Биятов

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Фиголевка Харьковской области», — сообщил Конашенков.

Он также отметил, что бойцы группировки российских войск «Запад» нанесли за сутки поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад украинской армии и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка в Харьковской области, Новолюбовка — в Луганской Народной Республике и Колодези и Ямполовка — в Донецкой Народной Республике.

Украинская армия за сутки потеряла на этом направлении более 190 военных, три бронетранспортера М113 американского производства, шесть орудий полевой артиллерии, включая гаубицу FH-70 калибра 155 мм британского производства. Бойцы российский группировки войск «Запад» уничтожили два склада боеприпасов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в течение суток российские бойцы в зоне спецоперации нанесли удары по военным объектам аэродромной и портовой инфраструктуры ВСУ. Средства противовоздушной обороны России в зоне СВО уничтожили за сутки пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и противокорабельную ракету «Нептун», переоборудованную для поражения наземных целей. Также российские средства ПВО сбили 177 дронов самолетного типа, в том числе 102 — вне зоны спецоперации.

Российские военные 27 декабря освободили от ВСУ село Загрызово в Харьковской области, 12 января — село Калиново, 22 января — село Западное, 5 февраля было — село Новомлынск.