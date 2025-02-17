* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 17 февраля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) вспомнил, как просил у главы киевского режима Владимира Зеленского 8 тыс. автоматов в день начала специальной военной операции.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим)

«У меня есть пожелания. Мне нужно 8 тыс. автоматов. У меня в офисе уже тысячи людей, пришедших защищать Киев», — повторил свои слова Порошенко в интервью «Украинской правде».

Он отметил, что украинский лидер связался с занимавшим тогда должность руководителя МВД Денисом Монастырским и оружие выдали в короткое время. Порошенко подчеркнул, что 24 февраля 2022 года сообщил Зеленскому, что перестаёт быть лидером оппозиции и оппонентом главы государства. Сам разговор он охарактеризовал как короткий и безэмоциональный.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года Порошенко рассказал, что всё руководство Украины сбежало из Киева в первые часы после начала спецоперации. Также он утверждал, что вместе с соратниками обеспечивал эвакуацию жителей, формировал батальоны и даже раздавал оружие и выставлял блокпосты.

В декабре 2023 года бывший президент Украины уверял, что на украинских складах якобы хранились «десятки тысяч» дронов, которые не поставляли в войска. По его словам, тогда украинская армия испытывала острую нехватку боеприпасов.