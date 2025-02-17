Москва, 17 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Японский ретейлер Uniqlo может вернуться в Россию. Об этом 17 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Несколько человек, ранее работавших в розничных российских магазинах Uniqlo, получили в общем чате вопрос о потенциальной возможности возвращения на работу в сеть. Вопрос бывшим сотрудникам задал их руководитель.

При этом никакой конкретики по условиям труда и сроках в чате не было. Не было и официальных заявлений компании о планах вернуться в Россию.

По данным источника в Минпромторге РФ, для возвращения в страну такой крупной компании, как Uniqlo, необходимо полтора-два года. Время требуется для поиска торговых площадей, наем и обучение персонала, а также налаживание поставок.

Японская розничная сеть повседневной одежды Uniqlo отрыла первый магазин в России в апреле 2010 года. В конце февраля 2022 года в стране насчитывалось порядка 50 магазинов Uniqlo.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года на фоне введенных против РФ санкций руководство Uniqlo объявило об уходе из России. Все магазины компании в стране закрылись к концу мая 2023 года. Спустя три месяца, в августе, глава ретейл-департамента Core. XP Марина Малахатько объявила, что компания завершила свою деятельность в РФ. Она уточнила, что персонал уволили с компенсационной выплатой в размере 11 окладов, а менеджеров перевели в другие страны.