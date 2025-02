Москва, 17 февраля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Отец осуждённой за наркотики заслуженной артистки России Рамили Хисамовой (известной под творческим псевдонимом Искандер) Риф Хисамов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании его дочери. Мужчина рассказал об этом 17 февраля в беседе с ИА Регнум.

Александр Поляков/ТАСС Актриса Рамиля Искандер (Хисамова)

Он уточнил, что понимает, что совершённое актрисой преступление ужасно, однако она для него в первую очередь единственная и любимая дочь, из-за чего он не теряет надежды на её досрочное освобождение.

«Я обращался к Путину по поводу Рамили… Когда прямой разговор с Путиным был, я воспользовался, один звонок, второй звонок, без ответа. А потом трубку женщина взяла, я надеюсь, она передаст мою просьбу… Может быть, нам повезёт, и Рамилю отпустят. Ведь у неё сын остался. Как он без мамы? Ему нужна мама рядом», — сообщил Хисамов.

Отец Искандер также выразил надежду на то, что получит помощь в этом вопросе, пояснив, что ему уже 80 лет и он является инвалидом второй группы, а потому очень тяжело одному вести хозяйство. Мужчина опасается, что не дождётся освобождения дочери.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Рамилю Искандер задержали с 2 кг тяжёлого наркотика. В ходе обысков у неё дома сотрудники правоохранительных органов также нашли тайник с крупной партией наркотиков.

Суд в мае 2024 года приговорил актрису к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима. При этом обвинение потребовало для неё 11 лет заключения, однако защита смогла смягчить приговор, так как Искандер является единственным родителем для своего 10-летнего на тот момент сына.

Хисамова перебралась в Москву из Челябинска в 2002 году. Почти год прослужила в Театре им. Станиславского и затем перешла в РАМТ. На сцене молодежного театра актриса с яркой внешностью исполняла главные роли во многих постановках, включая такие классические, как Ассоль в «Алых парусах» Грина, Маша Миронова в «Капитанской дочке» Пушкина и др.

Дебют актрисы в кино состоялся в 2005 году, она исполнила два с половиной десятка ролей в сериалах и полнометражных фильмах. При этом с работами Искандер так или иначе знакомы практически все любители кинематографа: голос актрисы звучит более чем в 180 фильмах, среди озвученных ею ролей — персонажи Сиенны Миллер, Милы Кунис, Джессики Честейн, Умы Турман, Хиллари Суонк, Вайноны Райдер, Ким Кардашьян, Кейт Бекинсейл и др.

Также голос Искандер знаком поклонникам компьютерных игр. Среди озвученных ее голосом игр такие классические вещи, как Need for Speed, World of Warcraft, четыре части Assassin’s Creed, две — «Ведьмака» и ещё два с лишним десятка игр. Последняя игра с участием актрисы — ремейк Dead Space, где голосом Рамили говорит один из ключевых персонажей — Кендра Дэниелс, в 2024 году, когда она уже отбывала срок, вошла в топ-5 в жанре ужаса по версии IGN.