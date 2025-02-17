Киев, 17 февраля, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Иностранные наемники, участвующие в вооруженном конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассматривают продолжение деятельности в Израиле. Об этом 17 февраля заявила американская газета The Wall Street Journal

Иван Шилов ИА Регнум

«Я попытаюсь поехать и повоевать в Израиле», — заявил опрошенный изданием колумбийский наемник Джонни Панилья.

Отмечается, колумбиец хоть и выразил готовность продолжить наемническую деятельность уже в другом военном конфликте, тем не менее не уточнил, к какой стороне собирается примкнуть в Израиле.

Как ранее передавало ИА Регнум, 3 февраля украинское издание KyivPost рассказало о массовом бегстве колумбийцев из ВСУ после первых серьезных обстрелов и наступления ВС РФ. В апреле также сообщалось, что колумбийцы не могут вернуть тела родных, воевавших на стороне ВСУ.

27 декабря польская газета Wyborcza рассказала, что киевский режим выдворяет раненых наемников из страны и обращается не как с «добровольцами». Так, опрошенный изданием иностранный легионер из Белоруссии после ранения получил статус нелегала: срок его паспорта истек, а на родине ему грозит смертная казнь.

Кроме того, в ноябре наемник ВСУ из Италии пожаловался на плохое снабжение и «слишком хорошо» воюющих солдат ВС РФ, чьи беспилотники теперь «господствуют» в небе. Итальянец уточнил, что отношение командования украинской армии к ним также оставляет желать лучшего.