Стокгольм, 17 февраля, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Швеции активизировались в Арктике, так как в регионе стала нарастать нестабильность. Информация об этом содержится в исследовании Института Европы РАН.

РИА Новости/Александр Ковалев

«Страна заинтересована в проведении работ на шельфе, строительстве северных портов, судостроении, развитии инфраструктуры, морского транспорта», — процитировало 17 февраля «РИА Новости» выдержку из исследования.

В связи с экономической важностью региона для страны шведские военные усилили контроль над Арктикой.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Запад наращивает военное присутствие у границ России в Арктическом регионе, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за ресурсы. Он уточнил, что Арктика не такая стабильная, как кажется, и характеризуется нарастанием определённых негативных тенденций.

Президент США Дональд Трамп позднее сделал ряд заявлений о желании США включить в свой состав Гренландию. Остров Гренландия находится в составе Дании. Власти Гренландии и датское руководство отвергли притязания американского лидера.

В начале января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Арктику зоной национальных интересов России. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в сохранении мира и стабильности в регионе.