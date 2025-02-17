Вашингтон, 17 февраля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Разрешить украинский конфликт с помощью одного телефонного звонка невозможно. Об этом 16 февраля заявил новый госсекретарь США Марко Рубио.

Иван Шилов ИА Регнум

«Одним телефонным звонком не получится установить мир [на Украине]. Один телефонный звонок не решит такую сложную проблему, как эта», — отметил он в эфире американского телеканала CBS.

Рубио добавил, что США в течение ближайшего времени ожидают от России подтверждения серьёзности её намерений в вопросе об урегулировании украинского кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 февраля генсек турецкой партии Догу Перинчек предположил, что некоторые круги в США и Евросоюзе попытаются оказать давление на Россию во время будущих переговоров по разрешению конфликта на Украине. Он также указал на то, что считает полезным включение в этот процесс таких стран, как Китай, Индия, Турция и Венгрия, потому что эти переговоры станут определяющими для нового миропорядка.

Ранее в этот же день стало известно, что переговоры США и России по вопросу Украины запланированы на 18 февраля в Эр-Рияде. Вашингтон на них будут представлять госсекретарь, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По неподтвержденной информации, в них также может принять участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин в конце января заявил, что российская сторона готова вести переговоры об урегулировании конфликта с кем угодно, однако глава киевского режима Владимир Зеленский не имеет юридических прав на подписание каких-либо соглашений после утраты им легитимности по истечении срока его полномочий в мае 2024 года. Российский лидер также напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с РФ.