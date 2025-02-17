Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области задержали по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом 17 февраля сообщили в управлении ФСБ по региону.

Правительство Ростовской области Алехин Алексей

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области», — сообщили в ведомстве, уточнив, что речь идет о заместителе министра.

Следствие установило, что министерство заключило госконтракт на предоставление лицензий на право использования программного обеспечения (ПО) с опцией «Редактирование файлов» системы документооборота «Дело» на сумму 59,99 млн рублей под предлогом перехода на отечественное ПО.

При этом фактически в рамках исполнения госзаказа поставили лицензию для работы с офисным редактором «Мой офис». Его стоимость ниже более чем в четыре раза.

Ранее, 17 февраля, в регионе задержали заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. В отношении чиновника возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он, зная о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий в регионе и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал подчиненным указания оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов.

В конце ноября был также задержан другой заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев по подозрению в получении взятки в размере 27 млн рублей. Суд отправил его под арест на два месяца.