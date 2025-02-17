Таганрог, Ростовская область, 17 февраля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Уголовное дело о вымогательстве взяток возбуждено в отношении главы и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На основании материалов УФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», причастных к вымогательству взяток», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, руководство и сотрудники морга систематически вымогали у жителей Таганрога взятки за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению, включая бальзамирование и грим. Деньги не поступали в кассу и в бюджет Ростовской области, а присваивались злоумышленниками.

Ранее в таганрогском морге прошло обыски. Руководителя и сотрудников подозревают в вымогательстве взяток на сумму 70 млн рублей. В ходе обысков силовики изъяли рабочие компьютеры и документация.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области силовики провели задержания ряда высокопоставленных чиновников. В конце ноября в Ростове-на-Дону задержали заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Кушнарева заподозрили в получении взятки в размере 27 млн рублей, а также в незаконном хранении оружия. Министр арестован на два месяца по решению суда.

17 февраля задержан другой замглавы Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Также по делу о злоупотреблении должностными полномочиями 17 февраля задержан заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алексей Алехин.