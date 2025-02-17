Париж, 17 февраля, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Лидеры европейских стран обсудят меры по поддержке Украины и усилению её переговорных позиций на запланированном чрезвычайном саммите в Париже. Об этом 17 февраля сообщили западные чиновники в беседе с Financial Times.

Известия/Тарас Петренко

«Это безумие, как быстро всё это движется. Всё, что [Европа] должна сделать, это дать Украине как можно больше, чтобы она могла сказать «нет» вещам, которые ей навязывают [США и Россия]», — заявил источник издания.

Во время саммита лидеры стран Европы также обсудят конкретные планы по обеспечению безопасности Евросоюза без участия США.

Чиновник в беседе с изданием также уточнил, что на заседание по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона приедут лидеры из Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании, Нидерландов и Дании, а также ЕС и НАТО.

Ранее немецкий политолог Александр Рар высказал мнение, что после Мюнхенской конференции по безопасности отношениям между США и странами Европейского союза может прийти конец. По его словам, Европа не будет мириться со сделкой России и США по Украине, поэтому теперь именно страны ЕС станут главным противником РФ на международной арене.

Так, 16 февраля глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что выделяемые Польшей большие средства на военные цели дают ей право участвовать в принятии решений по урегулированию конфликта на Украине.

При этом госсекретарь США Марко Рубио 16 февраля говорил о том, что после начала российско-американских переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса к ним подключат Украину и страны ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора, в частности, украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Позже стало известно, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.