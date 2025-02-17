Брянск, 17 февраля, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор также выразил благодарность российским военным, задействованным в отражении атаки.

Как передавало ИА Регнум, вечером 16 февраля российские системы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над Азовским морем и Краснодарским краем. Шесть дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря, еще три — над территорией Краснодарского края.

В тот же день в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на дороге Двулучное — Уразово в Валуйском округе. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате удара погибла жительница села Мокрая Орловка. Еще одна женщина, находившаяся за рулем, получила баротравму и ушибы рук. Она была доставлена в Валуйскую центральную районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь.