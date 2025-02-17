Москва, 17 февраля, 2025, 11:28 — ИА Регнум. МВД России предупредило граждан страны о рассылке мошенниками писем о фейковых задолженностях из-за просроченных платежей. Об этом 17 февраля сообщается в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Граждане получают «официальные письма» от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты», — сказано в документе.

Уточняется, что в уведомлениях злоумышленники пишут о просроченных платежах, при этом указывая конкретную сумму и прилагая QR-код или ссылку для перехода к оплате через систему быстрых платежей (СБП).

«Иногда злоумышленники предлагают скидки, которые действуют «только сейчас и при такой форме оплаты», — уточнили в МВД.

Ведомство предупредило, что проверять наличие штрафов и задолженностей следует только через портал «Госуслуги» или Федеральную налоговую службу (ФНС).

14 февраля МВД проинформировало о еще одной схеме мошенников, в ходе которой преступники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки «Госуслуг».

Представившись сотрудником поликлиники, мошенник предлагает жертве записаться на прием. Для этого злоумышленник старается выманить СМС-код, позволяющий войти в личный кабинет сервиса.

Когда человек получает уведомление о взломе аккаунта, ему отправляют фейковый номер «службы поддержки «Госуслуг». Фальшивая служба подтверждает хакерскую атаку и советует обратиться в Росфинмониторинг для «спасения денег». После этого преступник просит жертву сфотографировать банковскую карту с обеих сторон и отправить ему для «приобщения к заявлению».

Как передавало ИА Регнум, ранее в МВД рассказали о двух схемах мошенничества, которые аферисты используют для получения доступа к «Госуслугам» россиян. Первая схема связана со звонками под видом операторов связи. При второй схеме злоумышленники пытаются похитить деньги жертвы с помощью перевыпуска абонентского номера.