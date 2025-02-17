Краснодар, 17 февраля, 2025, 11:01 — ИА Регнум. В Краснодарском крае нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) подверглась атаке беспилотника. Об этом 17 февраля заявили журналистам в пресс-службе компании.

Каспийский Трубопроводный Консорциум

«17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума — НПС «Кропоткинская» подвергся атаке БПЛА. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции», — сообщили в КТК.

Отмечается, что в результате атаки БПЛА пострадавших и угрозы разлива нефти нет.

КТК также известил об инциденте своих международных акционеров, в том числе в США и Европе. На данный момент прокачка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск идет на сниженных режимах, в обход поврежденной станции.

«Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором Николаем Горбанем. В настоящий момент НПС «Кропоткинская» выведена из эксплуатации», — добавили в пресс-службе.

Как ранее передавало ИА Регнум, в марте 2024 года газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что американские власти потребовали от Киева перестать атаковать объекты энергетической инфраструктуры России, чтобы не провоцировать рост цен на нефть. В качестве примера издание назвало нефтепровод КТК, который используется западными компаниями, в том числе американскими ExxonMobil и Chevron.

Кроме того, в ночь на 17 февраля 2025 года российские силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над территорией РФ. Над акваторией Азовского моря ликвидированы 38 дронов и управляемая ракета «Нептун-МД», над Краснодарским краем — 24, над Крымом — 15, над Чёрным морем — семь. Еще по два БПЛА сбиты над Курской и Ростовской областями, а над Брянской и Белгородской областями — по одному.