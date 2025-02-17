Москва, 17 февраля, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области администратора Telegram-канала, подозреваемого в вымогательстве. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Волк рассказала, что злоумышленники создали медиаресурс, на котором публиковали сведения о финансово-кредитных организациях, якобы занимающихся операциями по переводу денег с использованием сайтов нелегальных интернет-казино. После этого они потребовали от руководителей одной из компаний каждый месяц переводить им на криптокошельки по 0,5 биткоина.

«Представители фирмы, оценив возможные репутационные риски, перечислили вымогателям более 16 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали по месту проживания одного из подозреваемых в совершении данного преступления», — написала она в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МВД уточнила, что у подозреваемых изъяли телефоны и компьютерную технику, а также у них нашли список организаций, к которым злоумышленники выдвигали такие же требования.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере, организованной группой, с угрозой, с причинением тяжкого вреда здоровью»), суд избрал задержанному меру пресечения в виде запрета на определённые действия. Сотрудники полиции занимаются установлением всех обстоятельств противоправной деятельности и готовят задержание соучастников криминальной схемы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля стало известно, что два менеджера Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) вымогали у своих сотрудников премии под угрозой увольнения. По этому факту возбудили уголовное дело, у одного из подозреваемых взяли подписку о невыезде, второго арестовали и отправили в СИЗО.

Российский бизнесмен Михаил Митрофанов 3 февраля заявил, что столкнулся с попыткой вымогательства на Бали. По словам предпринимателя, его и отдыхавшего вместе с ним бойца смешанного стиля MMA Хасана Асхабова незадолго до вылета пытались ограбить неизвестные индонезийцы, как предполагается, члены мафии, а затем миграционная служба задержала россиян на пограничном контроле.