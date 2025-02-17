Константиновка, ДНР, 17 февраля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. ВС России взяли под контроль ландшафтный парк «Клебан-Бык» под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 февраля сообщил глава региона Денис Пушилин.

ИА Регнум

«Наши подразделения, можно констатировать, освободили, и под контролем Вооружённых сил Российской Федерации находится для нас известный и знаковый ландшафтный парк «Клебан-Бык», — произнёс он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин также отметил, что в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) российские военные разрезают группировку украинской армии с нескольких сторон.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля российские войска порвали оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении и вышли на трассу Красноармейск — Константиновка. Пушилин напомнил, что для украинской армии крайне важно удержать оборону на данном направлении.

Ранее украинские формирования лишились крупной группировки войск возле посёлка Удачное, расположенного к западу от Красноармейска. Также на данном направлении операторы беспилотников ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ.