Вашингтон, 17 февраля, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск, также являющийся главой департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, пошутил про множество проживающих в стране вампиров, прокомментировав таким образом информацию о получающих на сегодняшний день пособия американцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

К своему сообщению Маск прикрепил таблицу с официальными данными о получающих пособия жителях США, согласно которой в стране проживает несколько миллионов человек в возрасте от 120 до 249 лет, а также имеется один «долгожитель» в возрасте от 360 до 369 лет.

«Согласно базе данных [администрации] социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, «Сумерки» (фильм. — Прим. ред.) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия», — написал глава DOGE в соцсети Х (бывш. Twitter).

Один из пользователей соцсети прокомментировал пост Маска, отметив, что среди получателей пособий в США, наверное, имеется герой романа писательницы Стефани Майер «Сумерки» вампир Эдвард Каллен.

«Не похоже, что у него есть работа!» — ответил на это бизнесмен.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля DOGE провёл анализ трат ушедшей администрации США, выяснив, что она намеревалась выделить 10 млн долларов из госбюджета на обрезание мужчин в Мозамбике. При этом ещё около 500 млн долларов планировалось направить «Консорциуму по проведению выборов и укреплению политического процесса», осуществлявшему свою деятельность в Молдавии, Индии и ряде других стран.

Ранее, 13 февраля, Маск обвинил агентство Reuters в масштабном обмане общества за миллионные выплаты от бывших властей США, добавив, что именно это было отражено в соответствующем контракте. Глава DOGE также назвал деятельность агентства «полнейшим мошенничеством».