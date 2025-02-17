Москва, 17 февраля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) России планирует скорректировать практику кредитных организаций в сфере антиотмывочного законодательства и изменить правила принятия решений по блокировке счетов. Об этом 17 февраля сообщил РБК, ссылаясь на обновленную редакцию положения 375-П.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В главу об управлении рисками добавят факторы, которые указывают на риск-профиль клиента. В них входят статус иноагента или оказание клиентами банков услуг в интернете через сайты из реестра запрещенных.

Новым признаком также будут трансакции физических лиц, которые будут выявлять на основании определенных индикаторов. В материале не уточняется, что именно за индикаторы будут учитывать. Данные обо всех подозрительных переводах банки должны передавать в Росфинмониторинг.

«Такими индикаторами могут быть частые переводы небольших сумм в регионы, где активны террористические организации, использование анонимных платежных средств (криптовалюты, электронные кошельки), переводы через третьи страны, включенные в серые списки FATF, резкое увеличение объема операций, не соответствующее обычной активности клиента», — высказал мнение генеральный директор юридической компании «Митра» Сослан Каиров в беседе с РБК.

Еще одним признаком сомнительных переводов станет покупка физическим или юридическим лицом драгоценных металлов, после которой не фиксируется продажа в сравнимом объеме или хранение таких активов в банке.

Также ЦБ РФ подчеркнул, что банкам необходимо внимательнее следить за регулярными переводами денег нотариусам, адвокатам и самозанятым. Такие операции могут посчитать сомнительными.

В ноябре ЦБ писал о том, что в России резко увеличилось число жалоб россиян на блокировку банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций и счетов Банка России.

Уточняется, что в большинстве случаев обратившиеся для исключения из базы данных получают отказ в восстановлении доступа к счетам, поскольку по операциям этих клиентов банки подтвердили признаки мошенничества.

Позже, 19 января, в Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили, что перевод денег незнакомому человеку по номеру телефона может оказаться опасным. В ведомстве уточнили, что, переводя средства продавцу на рынке или водителю маршрутки, можно стать соучастником финансирования терроризма.

Председатель СК России Александр Бастрыкин в январе прошлого года сообщил, что за 2023 год Следственный комитет направил в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в том числе 34 дела о финансировании терроризма.