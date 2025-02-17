Москва, 17 февраля, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Правительство России утвердило постановление, разрешающее использование биометрии для посадки граждан на поезд при наличии у железнодорожного перевозчика соответствующих технических возможностей. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили в аппарате вице-премьера и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«С запуском сервиса у пассажиров поездов появится возможность отправляться в путешествие, используя свои биометрические данные. При этом биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги», — поделился Григоренко.

Для тех, кто воспользуется биометрической идентификацией, необходимость предъявления документов отпадёт, что позволит сократить время ожидания перед посадкой и снизит нагрузку на проводников.

Первые закрытые тестирования сервиса намечены на 2025 год, а широкая доступность услуги для граждан ожидается после успешного завершения всех испытаний. Биометрическая идентификация будет доступна пользователям Единой биометрической системы (ЕБС).

ЕБС представляет собой цифровую платформу, на основе которой уже сейчас предоставляются различные государственные и коммерческие услуги, включая бесконтактную оплату покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и получение SIM-карты.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году планируется внедрение биометрии в офлайн-продажу алкоголя. Генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщил, что технология может использоваться для приобретения любых товаров с возрастными ограничениями. Это значительно ускорит процесс самообслуживания в магазинах, избавив от необходимости привлекать сотрудников для подтверждения возраста покупателей.