* * — движение ЛГБТ признано экстремистскими и запрещено на территории РФ

Москва, 17 февраля, 2025, 11:57 — ИА Регнум. В Москве с отравлением галлюциногенами госпитализировали родного брата скандально известного журналиста и гей-порноактера (движение ЛГБТ признано экстремистскими и запрещено на территории РФ) Ярослава Могутина, бежавшего в Америку из-за уголовного дела об экстремизме. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Соцсети Ярослав Могутин

10 февраля в один из отделов полиции Москвы поступило сообщение из НИИ Склифосовского. Дежурный врач сообщил оперативникам, что бригадой скорой помощи в больницу был экстренно доставлен 28-летний москвич Глеб Могутин. Мужчина поступил с признаками отравления наркотическими и психотропными веществами.

«Мужчину экстренно доставили на карете скорой помощи из одного из многоквартирных домов по улице Новаторов в Москве. Врачи диагностировали у Глеба Могутина отравление психодислептиками (они же психоделики или галлюциногены). Информация о случившемся была передана в полицию Москвы», — рассказал собеседник.

Психодислептики — это вещества, которые вызывают нарушения психики в виде появления зрительных и слуховых галлюцинаций, а также других форм нарушения сознания. В России эти вещества запрещены, и их не применяют для лечебных целей.

«Галлюциногены — это сильные препараты, меняющие сознание. Принимающие их могут страдать от различных психологических проблем и травм. По какой именно причине Глеб Могутин принимал психодислептики — в настоящий момент неизвестно», — рассказал собеседник.

Соцсети Ярослав Могутин

Отравившимся галлюциногенами москвичом оказался 28-летний Глеб Могутин — родной брат Ярослава Могутина, фотографа и писателя, скандально известного российского журналиста, бежавшего в США и ставшего там гей-порноактером. Мужчина получил скандальную славу в начале 90-х годов, когда писал статьи для оппозиционных российских газет «Независимая газета», «Новый взгляд», «Лимонка» (запрещена в России, её материалы признаны экстремистскими) Эдуарда Лимонова.

В 1993 году в отношении Ярослава Могутина было возбуждено первое в истории России уголовное дело за журналистскую деятельность по статье 206 УК РСФСР («хулиганство с особым цинизмом») за интервью с Борисом Моисеевым, а годом позже было возбуждено еще одно уголовное дело по статье о возбуждении межнациональной розни за публикацию «Чеченский узел. 13 тезисов» в газете «Новый взгляд».

Опасаясь суда и тюремного срока, Могутин эмигрировал в США, где получил политическое убежище при поддержке местных правозащитных организаций. В Америке Могутин продолжил заниматься публицистикой, а также стал зарабатывать на жизнь съемками в порнографических фильмах нетрадиционной ориентации. В 2011 году Ярослав Могутин получил американское гражданство, мужчина проживает в Нью-Йорке.

В одном из очерков Ярослава, который он написал в эмиграции в 1998 году, мужчина размышляет об извращенных сексуальных желаниях в отношении на тот момент двухлетнего брата Глеба, оставшегося с родителями в Москве.

Примечательно, что Глеб не пошел по стопам скандального брата: мужчина живет в Москве, ведет обычную жизнь и активно занимается спортом. Глеб тренирует детскую команду по настольному теннису одного из районов Москвы, его воспитанники регулярно получают призовые места и грамоты за участие в различных соревнованиях. Родители юных спортсменов оставляют о тренере положительные отзывы, хвалят его мастерство, участие и заботу о детях.

Соцсети Глеб Могутин родной брат Ярослава Могутина

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

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