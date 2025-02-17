В Москве пациент пережил 25 остановок сердца за сутки
В Москве 62-летний пациент пережил 25 остановок сердца за сутки
Москва, 17 февраля, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Пожилой мужчина пережил за сутки 25 остановок сердца в московской Городской клинической больнице им. В. М. Буянова. Об этом рассказала 17 февраля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
«Ярким примером эффективности работы стандарта экстренной медицинской помощи стала история спасения пациента, сердце которого за сутки остановилось 25 раз», — привела слова Раковой пресс-служба комплекса соцразвития Москвы.
Заммэра отметила, что ранее пациенту был имплантирован дефибриллятор. На момент обращения к врачам он оказался почти полностью разряжен.
Из-за угрожающей жизни аритмии кардиологи не могли использовать стандартную тактику лечения. Чтобы помочь пациенту, они решили провести операцию уникальным методом радиочастотной катетерной абляции при поддержке аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации, и им удалось полностью восстановить сердце. Операция продолжалась более семи часов.
Ракова сообщила, что пациента выписали из больницы после завершения курса послеоперационной реабилитации и контрольного обследования. Она добавила, что в Москве за последние 10 лет удвоилось число случаев спасения врачами пациентов с инфарктом миокарда, в том числе благодаря высокотехнологичным методам лечения.
«Благодаря эффективной маршрутизации пациенты начинают получать экстренное хирургическое лечение в среднем через 40 минут после вызова бригады скорой помощи», — отметила Ракова.
Как сообщало ИА Регнум, в январе в Новосибирске врачи успешно прооперировали 49-летнего мужчину с диагнозом «острое расслоение аорты с надрывом в нестандартном месте». Мужчина весил 150 кг. В больницу он попал после шашлыков. Пациент жаловался на сильные боли в животе и рассказал, что накануне съел слишком много мяса, при этом употребляя спиртное.
Врач-кардиолог Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина Аяна Будажапова напомнила, что хроническое переедание в сочетании с алкоголем приводит к стойкому повышению артериального давления и изменению стенки аорты. У людей с ожирением и артериальной гипертензией даже однократное сильное переедание может закончиться летальным исходом.