Москва, 17 февраля, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Пожилой мужчина пережил за сутки 25 остановок сердца в московской Городской клинической больнице им. В. М. Буянова. Об этом рассказала 17 февраля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Алексей Андронов/URA.RU/TASS

«Ярким примером эффективности работы стандарта экстренной медицинской помощи стала история спасения пациента, сердце которого за сутки остановилось 25 раз», — привела слова Раковой пресс-служба комплекса соцразвития Москвы.

Заммэра отметила, что ранее пациенту был имплантирован дефибриллятор. На момент обращения к врачам он оказался почти полностью разряжен.

Из-за угрожающей жизни аритмии кардиологи не могли использовать стандартную тактику лечения. Чтобы помочь пациенту, они решили провести операцию уникальным методом радиочастотной катетерной абляции при поддержке аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации, и им удалось полностью восстановить сердце. Операция продолжалась более семи часов.

Ракова сообщила, что пациента выписали из больницы после завершения курса послеоперационной реабилитации и контрольного обследования. Она добавила, что в Москве за последние 10 лет удвоилось число случаев спасения врачами пациентов с инфарктом миокарда, в том числе благодаря высокотехнологичным методам лечения.

«Благодаря эффективной маршрутизации пациенты начинают получать экстренное хирургическое лечение в среднем через 40 минут после вызова бригады скорой помощи», — отметила Ракова.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Новосибирске врачи успешно прооперировали 49-летнего мужчину с диагнозом «острое расслоение аорты с надрывом в нестандартном месте». Мужчина весил 150 кг. В больницу он попал после шашлыков. Пациент жаловался на сильные боли в животе и рассказал, что накануне съел слишком много мяса, при этом употребляя спиртное.

Врач-кардиолог Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина Аяна Будажапова напомнила, что хроническое переедание в сочетании с алкоголем приводит к стойкому повышению артериального давления и изменению стенки аорты. У людей с ожирением и артериальной гипертензией даже однократное сильное переедание может закончиться летальным исходом.