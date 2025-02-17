Киев, 17 февраля, 2025, 10:30 — ИА Регнум. В ряде регионов Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии. Об этом 17 февраля заявили в компании «Укрэнерго».

Известия/Татьяна Полевая

«В первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес», — уточняется в Telegram-канале.

В компании уточнили, что бытовых потребителей отключения затронут в последнюю очередь. Исключение составят аварийные ситуации в сетях.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 февраля в Киеве прогремели взрывы. В этот момент в городе действовала воздушная тревога.

Экстренные отключения света уже вводили на Украине 11 февраля. Глава минэнерго Герман Галущенко пояснил, что такие меры приняли в связи с повреждением украинской энергосистемы с целью минимизации возможных последствий.

В декабре прошлого года Украина вновь запрашивала импорт электроэнергии у пяти соседних государств. Прогнозировался импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объёмом 20 800 МВт в час.

В сентябре глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что на территории, занятой украинскими силами, уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. Он предупредил, что зимой многие люди на Украине останутся без электричества.