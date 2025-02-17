Гатчина, Ленинградская область, 17 февраля, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Трехмесячный ребенок умер в Гатчинской больнице после падения с дивана. Об этом 17 февраля рассказали в правоохранительных органах.

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По данным прокуратуры, трагедия произошла вечером 16 февраля в городе Коммунаре. Ребенок упал с дивана, когда мать отошла за подгузником. Сразу после случившегося женщина вызвала скорую помощь, рассказал источник телеканалу 78.ru.

Младенца госпитализировали в больницу Гатчины, где врачи диагностировали ребенку закрытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости и ушиб головного мозга тяжелой степени. Медики не смогли спасти маленького пациента.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее, 2 февраля, стало известно о смерти младенца в селе Красная Сопка Красноярского края в той же семье, которая в сентябре 2024 года лишилась четырех детей после отравления. Тело трехмесячного малыша обнаружила в кроватке его мать. При осмотре эксперты не выявили следов насильственной смерти. Предварительной причиной смерти названа механическая асфиксия рвотными массами.