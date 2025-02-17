Донецк, 17 февраля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Командование украинской армии пытается перебросить подкрепления в город Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 февраля рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в настоящее время в городе всё ещё ведутся боестолкновения.

«Противник старается всеми силами удержаться, насколько есть возможность. Старается перебросить подкрепления для того, чтобы удержать насколько возможно долго населённый пункт», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Глава региона уточнил, что на фоне этого украинские формирования также пытаются строить какие-то укрепления на следующей за городом линии своей обороны.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля Пушилин заявил, что армия России постепенно перерезает всю логистику противника по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр в ДНР. Он подчеркнул, что инициатива на этом участке фронта полностью на стороне российских военных.

Ранее в этот же день глава ДНР рассказал, что Вооружённые силы РФ добиваются тактических успехов в Часовом Яре, продвигаясь в населённом пункте. При этом Пушилин отметил, что противник в городе, где всё ещё идут бои, продолжает оказывать сопротивление.