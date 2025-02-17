Москва, 17 февраля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Банк России в случае позитивных перспектив курса рубля может снизить свою ключевую ставку во второй половине 2025 года. Такое мнение 17 февраля высказали опрошенные изданием «Ведомости» аналитики.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Так, управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов не исключил, что регулятор начнёт снижать ключевую ставку в третьем квартале текущего года. Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин также допустил снижение ключевой ставки Банка России до 19% в конце 2025 года в случае улучшения геополитического фона и позитивных перспектив курса рубля.

При этом главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что при базовом сценарии Центробанк сохранит ставку на уровне 21% до конца года. Однако, по его мнению, при отсутствии значимого замедления инфляции она может быть увеличена до 22–23%, и в этом случае условия для снижения ставки появятся только в первой половине 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не обсуждал на заседании понижение ключевой ставки. Она уточнила, что прогноз по этому показателю в 2025 году предполагает как возможное снижение ставки, так и возможное её повышение.

Председатель Банка России пояснила, что это будет зависеть от того, как сформируется тенденция. Набиуллина отметила, что в регуляторе также обсуждали два варианта сигнала по дальнейшим действиям: нейтральный и умеренно жёсткий, и пока был выбран второй вариант.