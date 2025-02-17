Москва, 17 февраля, 2025, 10:10 — ИА Регнум. Российского телеведущего Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным из-за рака на поздней стадии. Об этом сообщил 17 февраля Telegram-канал Mash.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Стилист Влад Лисовец

По данным канала, 52-летний телеведущий прошел курс химиотерапии.

Диагноз ему поставили осенью прошлого года, когда Лисовец был госпитализирован после жалоб на самочувствие. Первый этап химиотерапии значимого эффекта не дал. У телеведущего начали выпадать волосы. Врачи подбирают Лисовцу дальнейшее лечение.

Стилист Влад Лисовец в прошлом был ведущим телепроектов «Женская форма», «Неделя стиля» и «Красота Требует» на телеканале «Домашний». Он является членом жюри телепроекта «Топ-модель по-русски» на телеканале «Муз-ТВ». На этом же канале его пригласили в качестве специального гостя в программу «Fashion Академия». С февраля 2018 года ведет программу «Окей, Лисовец» на радио.