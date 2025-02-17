Москва, 17 февраля, 2025, 09:49 — ИА Регнум. В 2025 году в Россию может вернуться большое количество иностранных компаний, которые массово ушли из неё после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Это 17 февраля следует из результатов исследования Kokoc Group.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В результатах исследования, которые привела «Газета.Ru», отмечается, что в первом квартале 2022 года российский рынок покинули 560 компаний, но уже во втором квартале этого же года 15 из них возобновили свою деятельность. При этом в последнем квартале 2024 года в Россию вернулись уже 235 компаний, включая южнокорейского автопроизводителя Ssang Yong.

При этом ещё 13 новых зарубежных брендов объявили о том, что выходят на рынок в России. По мнению аналитиков, в 2025 году на российский рынок могут вернуться уже 350 компаний.

Отмечается, что уход из РФ в 2022 году самых крупных брендов обернулся значительным снижением маркетинговых расходов, которые в 2024 году в ключевых исследуемых категориях составили только 58% от уровня 2021 года. Ввиду прогнозируемого возвращения иностранных компаний может произойти рост маркетинговых инвестиций, что, в свою очередь, может изменить потребительские предпочтения и повысить конкуренцию.

«Мы ожидаем роста маркетинговых расходов и в целом рынка маркетинговых услуг в России в 2025 году. Большинство брендов, ушедших с рынка в 2022 году, были самыми большими в своих категориях, лидируя по всем параметрам — именно они задавали тон в категории, доминировали в умах и на полках. С их уходом маркетинговые бюджеты снизились почти вдвое», — рассказал директор по стратегии Kokoc Group Роман Казыханов.

Однако, как считают эксперты, некоторые крупные возвращающиеся в Россию бренды могут столкнуться с серьёзными проблемами, и в первую очередь это может коснуться производителей товаров повседневного пользования. Кроме того, аналитики указали на изменившуюся конъюнктуру российского рынка, на котором, по их мнению, в 2025 году может снизиться рост ВВП и может также быть увеличена ключевая ставка, что способствует снижению покупательской способности и увеличению конкуренции за платежеспособный спрос между брендами.

Как сообщало ИА Регнум, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин 15 февраля рассказал, что переговоры о возвращении на российский рынок ушедших западных брендов проходят в частном порядке. Он отметил, что для такого возвращения нужны «оттепель» в отношениях России с Западом и начало снятия санкций.

Ранее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не зафиксировали сигналов о стремлении западных компаний возобновить деятельность в РФ.