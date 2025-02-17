Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2025, 09:42 — ИА Регнум. Против задержанного заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом 17 февраля сообщили в региональном управлении ФСБ.

РИА Новости/Екатерина Лызлова Константин Рачаловский

По версии следствия, Рачаловский, зная о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий в регионе и осознавая незаконность выделения средств государственной поддержки, дал подчиненным указания оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов.

«Впоследствии получатели субсидий объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 млн рублей похищены», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Рачаловский является министром сельского хозяйства Ростовской области с 7 мая 2014 года. С сентября 2023 года он был назначен на должность заместителя губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, Рачаловского задержали 17 февраля. В конце ноября был также задержан другой заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев по подозрению в получении взятки в размере 27 млн рублей. Суд отправил его под арест на два месяца.