Москва, 17 февраля, 2025, 09:28 — ИА Регнум. Военные пенсионеры и приравненные к ним лица в марте получат повышенные пенсионные выплаты. Об этом 17 февраля рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Александр Сухов/РИА Новости

«В марте 2025 года повышенные пенсии получат военные пенсионеры и лица, к ним приравненные, например вдовы российских военнослужащих», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Эксперт пояснила, что в октябре 2024 года военные пенсии проиндексировали на 5,1%, но по итогам года реальный уровень инфляции был выше прогнозируемых значений и составил 9,5%. Леонова добавила, что для компенсации роста цен и поддержания уровня доходов военных пенсионеров были подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий ещё на 4,4%.

Военными пенсионерами являются лица, получающие пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии Минобороны, МВД, ФСБ и некоторых других силовых ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 февраля подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам. Государственная дума единогласно приняла этот документ в ходе заседания 11 февраля.

Депутат Госдумы Никита Чаплин 15 февраля напомнил, что российские пенсионеры имеют право получать доплаты к пенсии в зависимости от стажа работы, профессии, состояния здоровья, региона проживания и других факторов. Он уточнил, что получатели пенсии от 80 лет также получают возрастную надбавку, удваивающую фиксированную часть выплаты.